Rotary Club donó un aire acondicionado a la Escuela Artística N.º 317

Details Thursday, 25 June 2026 14:37

El Rotary Club de Las Piedras realizó la donación de un aire acondicionado Green inverter a la Escuela de Educación Artística N.º 317, institución que desarrolla una importante labor educativa y cultural en la ciudad.

La entrega del equipo contó con la participación del presidente de la organización rotaria local, Fernando Cenni; la directora del centro educativo, Eloísa González; y el rotario Miguel Ángel Báez.

La Escuela Artística N.º 317 funciona como centro de arte público de Las Piedras y ofrece actividades a contraturno para niños que concurren a escuelas de educación común. Su propuesta educativa abarca disciplinas como danza, expresión corporal, teatro, literatura, artes visuales y música, contribuyendo al desarrollo creativo de alumnos desde Nivel 4 hasta 6.º año de Primaria.

Desde la institución valoraron el aporte recibido, que permitirá mejorar las condiciones de confort para estudiantes y docentes durante el desarrollo de las actividades.

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