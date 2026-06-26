Dos estudiantes de Canelones viajan a la RoboCup 2026 de Corea del Sur

Details Friday, 26 June 2026 13:58

Los estudiantes Camilo González e Ismael Bimonte, del Liceo Departamental Tomás Berreta de la ciudad de Canelones, representarán a Uruguay en la RoboCup 2026, una de las competencias de robótica e inteligencia artificial más importantes del mundo, que se desarrollará en Corea del Sur.

Los jóvenes lograron la clasificación tras obtener destacados resultados en una instancia competitiva que les permitió acceder al evento internacional. Debido a las limitaciones presupuestales, serán los únicos integrantes del equipo que viajarán, acompañados por el docente Santiago Vigo.

La RoboCup 2026 reúne cada año a estudiantes, investigadores y equipos de decenas de países que presentan desarrollos tecnológicos y robots capaces de resolver diferentes desafíos.

Vigo destacó que, una vez conocida la clasificación, comenzó una nueva etapa centrada en conseguir los recursos necesarios para concretar el viaje. “Tras conocer el resultado debimos salir a conseguir el dinero para el viaje, averiguar cómo ir y con qué categorías participar”, explicó.

El docente subrayó que uno de los mayores valores de la experiencia es el contacto con estudiantes de otros países. “Lo más importante es estar ahí. Poder relacionarse con jóvenes que trabajan en lo mismo, intercambiar soluciones a los problemas que surgen y generar vínculos que después permiten desarrollar nuevas actividades”, señaló.

También remarcó que Uruguay cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el trabajo educativo vinculado a la robótica y que, al competir internacionalmente, las diferencias no suelen estar en el conocimiento sino en los recursos disponibles. “Cuando competimos con otros países no vemos grandes diferencias. Por eso es bueno participar y ganar experiencia”, concluyó.

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