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Trágico siniestro en la Ruta 6 deja dos fallecidas y un menor en estado crítico

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Tuesday, 30 June 2026 13:32

Un siniestro de tránsito ocurrido este lunes por la noche en el kilómetro 38 de la Ruta 6, en Canelones, dejó como saldo la muerte de una mujer de 27 años y una adolescente de 15, mientras que un niño de 3 años permanece en estado grave.

El hecho sucedió en dirección a Montevideo cuando, por causas que se investigan, un ómnibus impactó contra la moto en la que viajaban las tres víctimas. La conductora del birrodado y su acompañante de 15 años fallecieron en el lugar, en tanto el menor de 3 años fue trasladado de urgencia a un sanatorio de la capital del país.

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 56 años, el guarda y los 38 pasajeros resultaron ilesos. El control de alcoholemia realizado al chofer arrojó un resultado negativo de cero alcohol en sangre.

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