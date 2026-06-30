Inauguraron la Policlínica Hipódromo de Las Piedras

Details Tuesday, 30 June 2026 13:32

Quedaron oficialmente habilitadas las obras de remodelación de la Policlínica Hipódromo, ubicada en el predio del centro hípico de la ciudad de Las Piedras.

La reforma del edificio se ejecutó en el marco del programa 8x8 de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), una iniciativa diseñada para la refacción de centros de atención primaria en plazos acotados.

Según informó la Intendencia de Canelones, los trabajos de mantenimiento en la infraestructura se concentraron en la renovación del sistema eléctrico, el tratamiento de humedades, mejoras edilicias generales y la climatización de las salas. El establecimiento médico brinda cobertura asistencial a una población estimada de 1500 usuarios, ofreciendo servicios de enfermería, pediatría y medicina familiar.

La jornada de inauguraciones incluyó de forma simultánea la habilitación de un segundo centro asistencial en el barrio montevideano de Abayubá, en el límite con nuestro departamento.

Foto: Intendencia de Canelones

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