Tres fallecidos en Canelones tras un choque entre dos autos y un ómnibus en Ruta 6

Details Friday, 10 July 2026 10:45

Un siniestro de tránsito fatal ocurrido la noche de este jueves en el kilómetro 24,900 de la Ruta 6, en nuestro departamento, dejó un saldo de tres personas fallecidas. El hecho sucedió cerca de las 21:00 horas e involucró a dos automóviles y un ómnibus.

Según el reporte de la Dirección Nacional de Policía Caminera, un auto que transitaba de oeste a este fue embestido de forma frontolateral por otro coche que intentaba cruzar la carretera. A raíz del impacto, el primer vehículo se desvió e impactó frontalmente contra un ómnibus de pasajeros que circulaba por el lugar.

La magnitud de la colisión provocó la muerte instantánea de los tres ocupantes del automóvil chocado. Las causas exactas del hecho se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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