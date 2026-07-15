Juanicó celebró el primer año de su municipio con un acto oficial

Details Wednesday, 15 July 2026 11:47

El pasado lunes 13 de julio, el Municipio de Juanicó conmemoró su primer año de existencia con un acto oficial en el Club Ciclista de la localidad. La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el intendente en funciones de Canelones, Pedro Irigoin, y el alcalde local, Fernando Lúquez.

Durante el evento, en el que se descubrió una placa recordatoria en el salón del Club Ciclista Juanicó, el alcalde Fernando Lúquez agradeció a los ciudadanos por haber impulsado la fundación del gobierno local y valoró el apoyo departamental. Asimismo, hizo especial énfasis en la carga simbólica de la sede elegida para la ceremonia, afirmando que celebrar el aniversario en ese sitio tiene una relevancia histórica “porque nos reunimos acá durante 17 años para que esto sea posible”.

Por su parte, el intendente interino de Canelones, Pedro Irigoin, valoró el alcance de la descentralización al señalar que “es muy importante que localidades como esta hayan logrado esa representación político-institucional que es el municipio”. En esa misma línea, el jerarca ponderó el trabajo conjunto entre la administración departamental y el municipio, asegurando que han “articulado permanentemente. Nosotros como gobierno departamental los consultamos, como corresponde, para la planificación y la ejecución de nuestros proyectos entendiendo las virtudes, las limitaciones y los roles de cada uno”.

Foto: Intendencia de Canelones

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