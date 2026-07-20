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Atlántida recibió un encuentro nacional de mujeres del candombe

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Monday, 20 July 2026 12:02

En el marco del Mes de la Afrodescendencia, la segunda edición de Voces Afro reunió el pasado sábado 18 de julio en el Espacio Dínamo, en Atlántida, a mujeres vinculadas al candombe provenientes de distintos puntos del país para intercambiar experiencias y debatir sobre su participación en esa expresión cultural.

La jornada incluyó seis mesas temáticas dedicadas a danza, liderazgo, militancia, estética, música y espiritualidad, además de un espacio central sobre la transmisión del legado de la danza candombera y un cierre artístico a cargo de Chabela Ramírez y su banda.

Durante la actividad, el director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garolla, señaló: “Nos parece que es un aporte muy importante a la reflexión y también a la visibilización de las mujeres afrodescendientes, que tienen una importancia muy grande en el desarrollo del candombe en Uruguay y, por cierto, han sido invisibilizadas durante mucho tiempo”.

Foto: Intendencia de Canelones

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