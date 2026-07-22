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A diez días de haber asumido, falleció la presidenta de la Junta Departamental de Canelones

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Wednesday, 22 July 2026 02:37

La presidenta de la Junta Departamental de Canelones falleció este martes 21, apenas diez días después de haber asumido el cargo para el período 2026-2027, tras enfrentar durante varios años una larga y cruel enfermedad.

La Intendencia de Canelones expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de militancia, destacó su compromiso con el servicio público y decretó duelo departamental sin cese de actividades, con banderas a media asta en todas las dependencias.

Las honras fúnebres se realizan este miércoles, de 8:00 a 13:00 horas, en la Empresa Santa Rosa de San Ramón. También el Frente Amplio y la Junta Departamental lamentaron su fallecimiento.

Desde Actualidad hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a sus familiares, su grupo político, ediles de la Junta Departamental y amigos.

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