Condenan a 30 años de penitenciaría al femicida de Natalia Lagos

Details Thursday, 30 July 2026 20:19

La Justicia condenó a 30 años de cárcel al responsable del femicidio de Natalia Lagos, de 23 años, registrado en agosto de 2023.

El tribunal impuso la pena máxima solicitada por la fiscalía tras hallar al agresor, su expareja, culpable de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y tentativa de homicidio contra un amigo de la víctima. El fallo también incluyó cargos por privación de libertad y hurto de vehículo.

El suceso ocurrió cuando el imputado irrumpió en el domicilio de la joven, ubicado en la ciudad de Parque del Plata, atacó a puñaladas a un amigo que la acompañaba y la raptó por la fuerza. El agresor condujo hacia la Ruta 8 y colisionó contra una valla de contención a la altura del peaje de Soca, provocando el fallecimiento de la mujer en el sitio.

Una vez cumplida la condena efectiva, la justicia evaluará la aplicación de medidas de seguridad eliminativas por un plazo de hasta 15 años.

Foto: Captura TV de una instancia judicial anterior

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