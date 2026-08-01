Rotary Club Las Piedras renovó autoridades

Details Saturday, 01 August 2026 13:27

Recientemente se realizó el acto protocolar de cambio de autoridades del Rotary Club Las Piedras, institución que este año transita sus 86 años de servicio a la comunidad.

La presidencia para el nuevo período será ejercida por Juan Borso, mientras que Ana Bosque ocupará la Secretaría y Roberto Braggio la Tesorería.

Borso destacó que, por primera vez, el cambio de autoridades se realizó en forma conjunta con el Rotary Club Cerro, institución ahijada de la entidad pedrense. “Se vivió una celebración de amistad y compañerismo, compartiendo lindos momentos con delegaciones de otros clubes rotarios y con la presencia de familiares y amigos de otras instituciones”, señaló.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del día jueves 30 de julio

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