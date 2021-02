Confirman suicidio del uruguayo 'Morro' García, goleador e ídolo de Godoy Cruz argentino

El suicidio fue la causa de la muerte del delantero uruguayo Santiago 'Morro' García, goleador e ídolo de Godoy Cruz de Mendoza (oeste), conocido como 'El Tomba', de la primera división argentina de fútbol, confirmaron la madre del jugador y la fiscalía.

"Mi hijo (que tenía 30 años) perdió la vida. Se suicidó porque tenía una depresión. Estaba siendo tratado por psicólogos y por un psiquiatra y en los últimos tiempos lo habían relegado del equipo. Lo sintió muchísimo", dijo la madre, Claudia Correa en declaraciones a la televisión en Mendoza, a 1.000 km al oeste de Buenos Aires, adonde llegó con parte de su familia para llevarse el cuerpo de su hijo a Uruguay.

La fiscal del caso, Claudia Ríos, confirmó la hipótesis del suicidio y aclaró que "ahora se trata de determinar si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su autoeliminación".

García fue hallado muerto el sábado "sobre su cama, con un disparo en el parietal derecho con un arma de fuego calibre 22", sin que hubiera "intervención de terceros (otras personas) en el lugar del hecho, según la fiscal. El fallecimiento se produjo la madrugada del jueves.

"Además de la pandemia que está pasando en este mundo, y no nos dejan cruzar (el fronterizo Río de La Plata), este señor Mansur (José, presidente de Godoy Cruz) no se cansó de despreciarlo, de manosearlo. Nunca me contestó. Está en Cariló (exclusivo balneario atlántico argentino) en 'merecidas vacaciones' y aunque sea me hubiese dado las condolencias. Ni siquiera eso. En Uruguay damos las condolencias".

En otra crítica al presidente del club, Correa le atribuyó una declaración según la cual García era "un líder negativo para el club".

"Mi hijo siempre fue un hombre humilde, un chiquilín que ayudó a todos. Estuvo al lado de sus compañeros. Jamás le faltó el respeto a nadie", dijo la mujer.

Correa sostuvo de Mansur: "Él lo único que hizo fue esperar el negocio y mi hijo se murió por el negocio. Hay gente que vive para hacer dinero por las habilidades de otras personas".

Godoy Cruz lo elogió en una declaración: "Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota".

Pero a la vez, la entidad 'bodeguera' aseguró que "la drástica decisión fue motivada por problemas ajenos a esta institución”.

En su momento el club había anunciado que no lo contaría en sus filas para la Copa de la Liga-2021.

Tributo a un artillero

Los mensajes de tributo y condolencias se multiplicaron en las últimas horas. Jugadores, técnicos, clubes y federaciones expresaron su pesar. El velatorio se realizó el domingo, en presencia de numerosos hinchas que manifestaron su dolor y dieron voces de aliento a la familia.

Fornido de y baja estatura, el 'Morro' fue un futbolista talentoso, aunque en ocasiones se dejaba llevar por excesos temperamentales.

Debutó en Nacional de Montevideo y disputó con la Celeste el Mundial Sub-20 Egipto-2009. Jugó en Atlético Paranaense de Brasil, Kasimpasa de Turquía y River de Uruguay.

Con la camiseta de Godoy Cruz fue en 2018 goleador de la SuperLiga argentina.

Un momento difícil atravesó a raíz de un doping positivo cuando jugaba en Paranaense.

