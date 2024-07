Bielsa: “En el país del FIFAgate, ahora hay que echarle la culpa a los jugadores”

Details Friday, 12 July 2024 23:45

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, rechazó este viernes la posibilidad de sanciones a futbolistas de la Celeste por una trifulca en las tribunas al término de la semifinal perdida contra Colombia por la Copa América tras ser agredidos sus familiares.

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó Bielsa al cuestionar a la organización.

"En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores", se quejó, notoriamente ofuscado, en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

El FIFAgate destapó un escándalo de corrupción en 2015 que involucró a altos dirigentes del fútbol mundial, incluidos de la entonces directiva de la Conmebol y la Concacaf, por el que varios de ellos fueron enjuiciados, la mayoría en Estados Unidos.

La Conmebol anunció el jueves que abrió un expediente disciplinario para establecer "responsabilidades" por el incidente, calificándolo de "inaceptable".

El organismo, responsable de la organización de la Copa América, no dio mayores detalles, pero trascendió que una decena de futbolistas charrúas son investigados, con la posibilidad de sanciones de cara a los partidos de Uruguay contra Paraguay y Venezuela en septiembre en la reanudación de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, que coorganizarán Estados Unidos, México y Canadá.

"Caza de brujas"

"Todo esto es una caza de brujas. 'No, bueno, miren que los vamos a sancionar y los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto' y ahora 'no, ya no más por el tercer puesto, porque hay mucha repercusión pública, entonces vamos a tener que pensar en las eliminatorias'. Una vergüenza, ¡una vergüenza!, en un país que como organizador tiene responsabilidad", lanzó Bielsa visiblemente enojado.

"Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano", indicó el entrenador argentino.

"Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que hay un proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape, y las dos cosas no suceden y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hacen? ¿Van a sancionar a los que los fueron a defender?", subrayó.

Los jugadores uruguayos denunciaron que familiares suyos fueron agredidos por simpatizantes colombianos al concluir el encuentro.

"¡Yo me rebelo!"

Bielsa también criticó el mal estado de los campos de juego y las canchas de entrenamiento en la Copa América.

"¡Yo me rebelo! (...), porque uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Entonces, ya me cansé", declaró el seleccionador de Uruguay.

"No te dicen: 'te doy una cancha perfecta'. Te dicen: 'te doy una cancha instalada'. ¡Y las uniones no cierran!" (...). ¡Las canchas de entrenamiento eran un desastre!", argumentó.

Otros técnicos como el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, criticaron el estado del césped en sus partidos en la copa continental.

"A Scaloni le dijeron: 'ya hablaste una vez, no hables más, porque si no vamos a pagar las consecuencias'. Y él mismo dice", comentó Bielsa al respecto.

"Pidan disculpas"

De vuelta a la trifulca de la semifinal, Bielsa dijo que en vez de sancionar los organizadores deberían pedir "disculpas" a los jugadores por lo ocurrido.

"Pidan disculpas, viejo. Qué van a suspender, si lo único que tienen que hacer es decir: cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo, y se terminó", declaró el timonel de la Celeste.

"En Estados Unidos, usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe, proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos, ¿pero donde se ha visto esto?".

Bielsa sostuvo que "esto no tiene nada que ver con los futbolistas, los futbolistas fueron obligados a hacer esto. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que los obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción".

Charlotte, Estados Unidos | AFP |