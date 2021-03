Lacalle Pou "se destempló" por calificar de "lastre" al Mercosur, dijo Alberto Fernández

Details Sunday, 28 March 2021 15:33

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el sábado que su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, "se destempló" por haber pedido que el Mercosur no sea "un lastre", pero descartó que la unidad del bloque regional corra riesgo.

"Yo creo que el presidente uruguayo se destempló. Si hay alguien que perdió la templanza en su discurso fue él. Me parece muy poco gentil para con los compañeros de barco decir que está cargando un lastre. Y el lastre somos nosotros, Argentina, Brasil y Paraguay. El dice que estar en el Mercosur es cargar un lastre", afirmó Fernández en una entrevista en el canal de noticias C5N.

Fernández, que detenta la presidencia pro tempore del Mercosur y como tal encabezó el viernes la cumbre que celebró los 30 años del bloque regional, insistió en que la intervención de Lacalle fue "poco feliz, tan poco educado".

"Lo que me impresiona es que digan que el patotero fui yo, el discurso fue inusualmente agresivo", aseguró.

"Yo soy el presidente de Argentina y no tengo que soportar que a mi país lo llamen lastre (..). Yo no voy a dejar que traten así al país en un grupo regional como es el Mercosur, ni tampoco trataría así a ningún país del Mercosur ni a nadie. No fui yo el destemplado", abundó.

Durante la cumbre que fue virtual por la pandemia del coronavirus, Uruguay, Brasil y Paraguay pidieron "flexibilizar" la normativa del bloque para negociar acuerdos con terceros países sin requerir la autorización del resto de los socios, así como revisar el arancel externo común.

En su intervención, Lacalle Pou dijo que el Mercosur "no puede ser un lastre" ni "un corset" en las negociaciones externas, que impida el avance comercial de su país.

El presidente argentino comparó las intervenciones de sus colegas y consideró que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue "muy cuidadoso".

"Bolsonaro habló y fue muy cuidadoso con sus palabras. Hizo el planteo que siempre hace Brasil de buscar más apertura en el Mercosur, de discutir los aranceles. Y de repente salió Lacalle con un discurso absolutamente inusual, fuera de lugar".

Fernández consideró que fue "un incidente que pasará", y dijo confiar "que no corre riesgo la unidad" del bloque.

"Gobierne quien gobierne el Mercosur se ha podido mantener unido desde que se creó 30 años atrás", concluyó.

© Agence France-Presse

AFP PHOTO / ARGENTINIAN PRESIDENCY / ESTEBAN COLLAZO