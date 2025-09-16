Tuesday, 16 September 2025

 
Parte médico de Thiago Medina confirma que continúa en cuidados intensivos

Details
Tuesday, 16 September 2025 04:42

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano de 22 años, sigue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

El Ministerio de Salud bonaerense informó este lunes que el paciente permanece bajo control clínico del servicio de cirugía torácica. Medina se encuentra estable, aunque su cuadro continúa siendo de pronóstico reservado.

Un informe médico ya había señalado que no presentaba fiebre, que se redujo la medicación y que se evaluarán las fracturas costales que padece.

September 16, 2025

Homicidio en ladrillera del barrio El Talar de Pando: autor fue detenido

September 13, 2025

Acto de clausura de la Expo Prado 2025

September 13, 2025
