Fallece Robert Redford, ícono del cine mundial

El cine internacional despide a una de sus figuras más representativas: Robert Redford murió a los 89 años en su casa de Utah. Medios como The New York Times y CNN confirmaron que el deceso se produjo mientras dormía. La noticia conmovió de inmediato tanto a la industria como al público que lo admiraba desde hacía décadas.

La encargada de dar a conocer oficialmente la información fue su publicista Cindi Berger, quien expresó a través de un comunicado: "Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo extrañaremos muchísimo". Berger agregó además: "La familia solicita privacidad".

A lo largo de su extensa trayectoria, Redford fue reconocido con premios Oscar y Globo de Oro, consolidándose como actor, director y productor. Su carrera despegó en 1962 con *War Hunt* y se afianzó con títulos como *Descalzos en el parque* junto a Jane Fonda, *Butch Cassidy and the Sundance Kid* con Paul Newman y *Todos los hombres del presidente*, sobre el caso Watergate.

En los años 80 protagonizó *Memorias de África*, cinta galardonada con siete premios de la Academia. Paralelamente, impulsó el Sundance Institute, convirtiéndose en un referente para el cine independiente. En 2018 anunció su retiro, dejando como última actuación protagónica *The Old Man & The Gun*. Su aparición final en pantalla ocurrió en *Avengers: Endgame* (2019).

Más allá de su carrera, también destacó por su compromiso con causas ambientales y sociales. Contrajo matrimonio en dos oportunidades, tuvo cuatro hijos y vivió siempre vinculado al arte y la naturaleza. Su partida marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia del cine contemporáneo.