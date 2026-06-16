Empate de la Celeste ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H

Details Tuesday, 16 June 2026 00:22

La selección uruguaya empató 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut en la Copa del Mundo, por la primera fecha del Grupo H disputada en Miami. Con este marcador, los cuatro equipos del grupo quedaron con un punto, tras el empate previo registrado entre España y Cabo Verde.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa quedó en desventaja a los 40 minutos de juego, cuando Abdulelah Al-Amri anotó para el conjunto asiático tras capturar un rebote en el área chica. En el segundo tiempo, la Celeste reaccionó y adelantó sus líneas con mayor agresividad.

La igualdad llegó a los 80 minutos por intermedio de Maximiliano Araújo, quien definió luego de un potente cabezazo de Federico Viñas que el arquero Mohammed Al-Owais tapó a medias. A pesar del empuje final, que incluyó un remate en el poste de Manuel Ugarte, Uruguay no logró conseguir la victoria ante las intervenciones del golero rival.

Foto: X - Selección Uruguaya

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