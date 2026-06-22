Abelardo de la Espriella lidera el conteo preliminar en las elecciones de Colombia

Details Monday, 22 June 2026 14:29

El abogado Abelardo de la Espriella, referente del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo la mayoría de los votos en la segunda vuelta presidencial de Colombia, según los datos del preconteo oficial. Con casi la totalidad de las mesas procesadas, alcanzó el 49,66% de los sufragios, marcando un giro hacia la derecha en el panorama político del país.

La definición electoral resultó estrecha. Su rival, Iván Cepeda, sumó el 48,7% del apoyo ciudadano, dejando una diferencia de menos del 1%, lo que equivale a unas 250.000 papeletas de ventaja entre ambos contendientes.

Tras conocerse el resultado preliminar, sectores económicos manifestaron sus expectativas ante las propuestas de De la Espriella, mientras que la coalición opositora anunció que impugnará miles de mesas de votación. La situación mantiene la expectativa de cara al escrutinio definitivo.

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