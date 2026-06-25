Doble terremoto sacude Venezuela y deja cientos de víctimas

Details Thursday, 25 June 2026 14:40

Dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte y centro de Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio, registrándose con apenas 39 segundos de diferencia. Los sismos, con epicentros en Carabobo y Yaracuy, se sintieron en Colombia y provocaron alertas preventivas de tsunami en el Caribe.

Las mayores afectaciones se registraron en Caracas y el estado La Guaira, donde decenas de estructuras sufrieron daños severos. En sectores de la capital como Los Palos Grandes y Altamira se reportó el colapso de varios edificios residenciales, mientras equipos de rescate continúan la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con los balances oficiales más recientes, la tragedia ha dejado al menos 164 fallecidos y cerca de mil heridos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y evaluación de daños. Además, el sistema automatizado PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta roja que sitúa de manera preliminar la proyección de víctimas mortales en un rango de entre 10.000 y 100.000 fallecidos.

La infraestructura nacional sufrió una paralización inmediata: el principal aeropuerto internacional del país fue clausurado por daños graves, el Metro de Caracas suspendió operaciones y las redes de telecomunicaciones móviles colapsaron. Más de una veintena de réplicas han sido registradas desde el evento principal.

Foto: Captura redes sociales

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