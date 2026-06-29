Terremoto en Venezuela: el balance oficial se eleva a 1.450 muertos y más de 3.000 heridos

Details Monday, 29 June 2026 13:36

Varios días después del doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, los nuevos balances oficiales confirman el agravamiento de la crisis humanitaria. Las autoridades parlamentarias venezolanas elevaron a 1.450 la cifra de fallecidos, mientras que los heridos ya suman 3.150 y los damnificados alcanzan las 12.721 personas.

Las tareas de salvamento continúan sin pausa en el estado costero de La Guaira y en sectores de Caracas, donde el colapso masivo de edificios residenciales y la falta de servicios básicos marcan las jornadas de trabajo.

Brigadas locales y equipos internacionales coordinados por la ONU buscan sobrevivientes bajo los escombros. Por motivos de seguridad y para facilitar el despliegue logístico, las autoridades dispusieron restricciones de acceso nocturno en las áreas críticas, cuyas pérdidas materiales ya se estiman por encima de los 10.000 millones de dólares.

Frente a la magnitud del desastre, la respuesta internacional se intensificó. Las Naciones Unidas destinaron 15 millones de dólares de emergencia para la asistencia inmediata, al tiempo que arribó el primer vuelo de UNICEF con suministros médicos y la Cruz Roja ingresó 17 toneladas de ayuda humanitaria urgente. A estos esfuerzos se sumó la Corporación Andina de Fomento (CAF), que anunció la creación de un fondo de hasta 200 millones de dólares orientado a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Foto: Captura redes sociales

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