Posible coalición multicolor para las elecciones departamentales de mayo 2020

Hay contactos entre dirigentes políticos del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente para evaluar la posibilidad de conformar una coalición multicolor para las elecciones departamentales de mayo 2020.

Estos partidos políticos, que conformaron una coalición a nivel nacional para las pasadas elecciones presidenciales, podrían utilizar una estrategia electoral similar, instrumentando un acuerdo político para ciertos departamentos, como ser Canelones, Paysandú y Rocha.

El lema Partido de la Concertación no podrá ser utilizado con este propósito, a causa de 14 votos que le faltaron en las pasadas elecciones de octubre. Otra dificultad radica en el hecho de que no todos los partidos reservaron nombres con esta finalidad, y no se puede incluir candidatos que se hayan presentado en las pasadas elecciones internas del mes de junio.