Peluquerías cambian sus hábitos y se adaptan a la nueva normalidad

Las peluquerías, como también los gimnasios y restaurantes, entre muchas otras actividades comerciales, debieron cambiar sus hábitos y adaptarse al protocolo de la “nueva normalidad”. Atención con barbijo, no más de dos o tres clientes al mismo tiempo y lavado de manos con gel al ingresar al local, son algunas de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria.

Actualidad entrevistó a algunas de las peluquerías que ya está trabajando para conocer como se están adaptando en el marco de la emergencia sanitaria.

SURAMA MOREIRA

“Trabajamos con casos muy puntuales”

Surama Moreira tiene más de 15 años de profesional en el rubro. Sobre la situación por la pandemia y como afectó su trabajo, nos indicó que desde el 13 de marzo en adelante “mantuve cerrado el salón casi un mes. Por lo general tengo la costumbre de trabajar por agenda, algo que mi público ya sabe, y de esa manera seguí trabajando con casos muy puntuales”.

“Pero la verdad es que la segunda quincena de marzo no se trabajó prácticamente nada. Fueron momentos, que exceptuando esos casos muy puntuales, estuve en una semicuarentena en mi casa y con mi familia. Recién finalizando abril el movimiento comenzó a subir, pero nada que ver con lo habitual”.

“Además, el préstamo de $12.000 por mes que se le da a los micro empresarios es mínimo, en lo personal no me convenía porque no cubrís ni un mes de alquiler”, puntualizó.

“Como manda el protocolo y para protegernos nosotras y a nuestros clientes hemos tomado diversas medidas. A la higiene habitual del local, le agregamos atender al público con barbijo y al ingresar el lavado de manos con alcohol en gel. No le exijo al cliente el barbijo, creo que eso va a conciencia de cada uno, en lo personal lo uso porque en nuestro trabajo tenemos que estar encima del cliente”, concluyó Surama.

KARINA ARDANZ

“Tuvimos que reconvertirnos”

Karina Ardanz tiene una amplia trayectoria en el rubro. Sobre esta emergencia sanitaria opinó que “para nosotros el primer momento de la pandemia fue muy movilizador. Lo primero que hice fue mandar a todas las chiquilinas que trabajan conmigo a que estén en sus casas tranquilas y brindarles un seguro. Al salón prácticamente no venían clientas y me tomé unos días con el salón cerrado. Luego lo abrí y empecé a trabajar sola, con todas las medidas sanitarias, como lo es el uso de tapabocas, alcohol en gel, bactericida y felpudo con desinfectante en la puerta de ingreso al local”.

“La verdad que luego de ese primer inicio complicado de la situación, estamos muy contentas con la respuesta de nuestras amigas y clientas, que siguieron confiando en nosotros, incluso llamándonos para ir a su domicilio. Ahora estamos volviendo a la normalidad y esperemos que esto siga así. Aunque es un salón grande, no recibimos más de tres clientas al mismo tiempo”, finalizó Karina.

ADRIANA MAZZUCHELLI

“Para las peluquerías fue una crisis muy grande”

Adriana Mazzuchelli desde hace 30 años trabaja en el rubro estético. Explicó que nunca “viví una crisis tan grande en mi actividad, fue algo que nos perjudicó directamente. En el 2002 fue muy bravo, pero esta vez para nosotros fue peor”.

“Lamentablemente por la situación que se dio tuve que mandar a dos de las chicas que estaban conmigo al seguro de paro y ahora estoy solamente con una compañera. Estamos trabajando por agenda y más de dos clientas por turno no atendemos. A las clientas les pedimos que ingresen con tapabocas y les brindamos alcohol en gel. Luego que se retira una clienta desinfectamos ese lugar, así queda totalmente limpio para la próxima”, dijo Adriana.