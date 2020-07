SINAE y MGAP exhortan a notificar ante avistamiento de langostas

Las invasiones de esta especie han generado históricamente grandes pérdidas en el sector productivo, por eso MGAP y SINAE activaron la fase de "Preparación" de los planes de contingencia vigentes.

Ante la invasión de langostas que afecta la región, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), realiza un monitoreo constante del movimiento de la plaga en articulación con Argentina.

Si bien se cree que, debido a los pronósticos meteorológicos, es poco probable que la plaga ingrese a nuestro país, el MGAP y el SINAE activaron la fase de "Preparación" de los planes de contingencia vigentes y solicitan que, ante el avistamiento de la plaga en el territorio nacional, se notifique inmediatamente a los siguientes contactos de la Dirección General de Servicios Agrícolas:

División Protección Agrícola: 2 309 84 10 int 165 / 214

Departamento Vigilancia Fitosanitaria – Salto: 473 28054

Departamento Vigilancia Fitosanitaria – Mdeo: 2 309 84 10 int 166

La especie Schistocerca cancellata (langosta) en su estado adulto puede formar enjambres conocidos como "mangas" que se desplazan a grandes distancias (hasta 150 km/día) y que consumen en 24 horas 5 veces su peso, lo cual puede producir grandes impactos en cultivos agrícolas y forestales.

Su distribución natural alcanza a parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. La zona de cría permanente de la especie se ubica al norte de Argentina y la reaparición en grandes cantidades se atribuye en parte a las condiciones climáticas favorables en los últimos años (inviernos benignos y con precipitaciones mayores al promedio), así como otros factores intrínsecos o falta de control preventivo, entre otros.

Fuentes: INIA y MGAP