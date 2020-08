Crearon la asociación de víctimas de la guerrilla de los años 60' y los 70'

Diego Burgueño, hijo de un civil muerto en la “Toma de Pando”, encabeza un movimiento de familiares de víctimas de la guerrilla de los 60' y 70'.

Un grupo de familiares de víctimas de la guerrilla en los 60’ y los 70’ formaron una asociación que busca “reconocimiento y la verdad completa”.

Con relación al origen de ese movimiento, Diego Burgueño indicó que "fue un proceso largo, se fue gestando durante los ocho años de realizar las marchas los 8 de octubre en la ciudad de Pando. Las condiciones no se daban hasta que junto a Sergio Molaguero decidimos dar el puntapié inicial".

Burgueño señaló que la asociación la integran "Sergio Molaguero, secuestrado por el OPR 33 que integraba el hermano del expresidente Tabaré Vázquez, Jaime Oroza, hijo de un chofer de Cutcsa asesinado por el MLN, Juan Sánchez hijo de uno de los policías asesinados en la comisaría de Soca, Rafael Guidet, hijo de un florista que por tener una colección de armas fue asesinado por el MLN para robárselas, Raúl Terra, hijo de un trabajador que fue asesinado en la parada de ómnibus, la señora hija de otro de los policías asesinados de Soca, y en breve se incorporan más familiares, como los hijos de los cuatro soldados asesinados”.

Entre las víctimas de la guerrilla de esa época se cuentan 14 civiles y 52 policías y militares.

Burgueño dice que procuran "que se escuche la verdad, que se anulen los libros de la historia reciente de los liceos, donde rompen totalmente con la laicidad describiendo una historia falsa. Además, advertimos a las autoridades de la educación que no se debe permitir nunca más las charlas de terroristas en locales de estudio”.

“Mantendremos para todo esto reuniones con todos los partidos políticos y bancadas parlamentarias, además de Presidencia de la República, comisión de DD.HH. y no descartamos también con familiares de víctimas de la dictadura, porque nuestra principal meta es la pacificación de nuestra sociedad y fomentar jóvenes con mentes sin odios”.

Sobre su vida personal, confiesa que “perdí una vida completa, tener un hermano y una madre verdaderamente felices, sin traumas. Mi madre al día de hoy no hubiera pasado una anorexia nerviosa, y ahora haber tenido un derrame cerebral que casi no le permite hablar normalmente.

Y con respecto a mi, fundamentalmente, casi no me he puesto a pensar como hubiera sido, porque sin dudas cambiaría 180 grados. Mi sentimiento hacia los asesinos es de desprecio, pero no les tengo ni miedo ni pudor para conocerlos personalmente y pedirles explicaciones. En algún caso lo logré, como con Amodio o Zabalza. En el primer caso logré que me pidiera disculpas y llevarlo a una de las marchas (año 2018) para pedir disculpas a la sociedad de Pando. Con Zabalza intenté algo similar, le pedí salir a la sociedad para hablarle fundamentalmente a las nuevas generaciones para, por ser familiares de víctimas de un mismo hecho (aunque de muy diferentes circunstancias) salir con el mensaje 'Nunca más violencia entre uruguayos'. El se negó, por pensar que al día de hoy las injusticias de la sociedad son iguales o peores que en los años 60, y no descarta ninguna acción”.

La investigación la intenté llevar por la vía judicial en su momento, pero me di con el muro de la Fiscalía del Gobierno del momento, donde se mandó archivar porque veía en el escrito 'tintes políticos'. De todas maneras, lo único que me interesa es difundir la verdad, la pacificación de la sociedad y terminar con la polarización de odios”, concluyó Diego Burgueño.