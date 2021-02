Desde octubre los usuarios de celular podrán cambiar de operador de servicios sin perder el número

"La portabilidad numérica comenzará en octubre y es un derecho de los usuarios de servicios de telefonía móvil para conservar su número por más que se cambien de operador de servicio sin deterioro de la calidad y confiabilidad", aseguró la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía. Las empresas interesadas en cumplir el servicio de administrador de la base de datos pueden presentar sus propuestas hasta el 10 de marzo.

En entrevista con Comunicación Presidencial, Aramendía recordó que las condiciones regulatorias aplicables a la implementación de la portabilidad numérica para la telefonía móvil en Uruguay están previstas por la ley de urgente consideración n.° 19.889, y el decreto 26/021 del 19 de enero de 2021.

"Es un beneficio directo para todos los usuarios, en tanto van a tener la posibilidad de elegir con mayor libertad, sin tener barreras a la hora de cambiarse, y es bueno para las empresas y la competencia, dado que es una barrera menos para la dinamización del mercado", valoró.

La titular de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) rememoró que el trabajo en el cronograma comenzó en setiembre, cuando se concretó el análisis de experiencias en otros países —en América solo en Uruguay y en Venezuela no está en servicio este sistema— y en función de plazos razonables, pero exigentes, para que este derecho sea efectivo "cuanto antes".

"Considerando las diversas etapas, entendemos que octubre es una fecha razonable, en la cual ya podemos haber hecho todos los pasos previos que necesariamente tenemos que realizar para que la implementación de la portabilidad numérica se pueda realizar con éxito", indicó. La jerarca explicó que el trámite es concebido en procura de la protección del usuario y de las compañías.

También mencionó que las disposiciones limitan la cantidad de veces que una persona puede iniciar el trámite a tres por año, con una estancia mínima de 30 días en el nuevo operador seleccionado. "No es la idea que todos los usuarios migren, sino darles el derecho y la libertad, bajo ciertas condiciones, generando indirectamente el incentivo a las empresas para que se esfuercen más por atender las necesidades de sus usuarios", insistió Aramendía.

Comité de Portabilidad inició proceso de selección del administrador de la base de datos

La entrevistada manifestó que en el proceso intervienen el operador donante, cuyo servicio estaría dejando de usar el usuario; el operador receptor, que estaría recibiendo al usuario, y un tercero, que es el administrador de la base de datos (ABD), que catalogó como "actor clave en la implementación y desarrollo, dado que coordinará y sincronizará los diversos cambios para que se hagan efectivos".

Puntualizó que se convoca a interesados en participar en el procedimiento para la selección del administrador, por parte del Comité de Portabilidad Numérica, para implementar y desarrollar el proceso en Uruguay.

Las bases de la convocatoria se podrán adquirir hasta el día 3 de marzo de 2021 inclusive, en la sede de la Ursec y por línea. La apertura de ofertas se efectuará el 10 de marzo de 2021. El plazo para realizar consultas estará vigente hasta el 5 de marzo de 2021 al correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

"Los operadores que están en la cancha diaria son optimistas en que hay muchos usuarios que desean tener esta posibilidad con libertad de poder migrar hacia otro operador conservando su número telefónico", finalizó la presidenta de la Ursec.