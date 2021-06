El diputado Vega presentó proyecto de ley que promueve el cultivo de yerba mate en el país

Details Saturday, 05 June 2021 23:40

Un proyecto de ley del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente César Vega intenta declarar de interés nacional la plantación de Illex Paraguayensis y de sus cultivos asociados, así como el desarrollo de todas las etapas de su industrialización.

Según se argumenta en el proyecto presentado por el diputado, “Uruguay es el principal consumidor de yerba mate 'per cápita' en el mundo”.

Nuestro periódico entrevistó al legislador ecologista, quien gentilmente accedió a explicar los motivos que lo llevaron a tomar esta iniciativa.

Vega señala que “Uruguay no solo es uno de los principales consumidores de yerba mate en el mundo, sino también uno de los principales importadores, pese a que su producción en el territorio nacional es posible, ya que el árbol de la yerba mate, el Illex Paraguayensis, crece silvestre en distintas partes del territorio. Teniendo en cuenta que la estimación de la producción obtenida es de unos 10.000 kg por hectárea, se podría cubrir la totalidad de la demanda interna si se cultiva yerba mate en una superficie aproximada de 4.000 hectáreas”

Con respecto a por qué en Uruguay no se planta la yerba mate, el legislador indicó que “pasó más o menos lo mismo qué pasó con el kiwi, acá venían los consultores chilenos y todos nos decían que no plantáramos kiwi porque se importaba de Chile y a veces de Italia o de Nueva Zelandia. Un día se plantó kiwi acá, salió más o menos, pero ahora hay por todos lados plantaciones y sale muy bien. No se anima la gente hasta que alguien se anima a hacerlo”.

El legislador finalizó señalando que “el proyecto fue muy bien recibido por las partes involucradas y que la iniciativa fue enviada al ministro de Ganadería Agricultura y Pesca”.