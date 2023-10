Copan vivienda en Canelones y golpean violentamente a una mujer de 95 años

Details Friday, 20 October 2023 13:04

El copamiento tuvo lugar en la vivienda de María Isabel Clavijo, en el barrio Tres Esquinas de la ciudad de Canelones, quien la próxima semana cumplirá 96.

Cuenta la señora que la habían llamado por la tarde, haciéndose pasar por su sobrino con el ya reiterado “cuento del tío” mediante el cual buscaron engañarla diciéndole que el dinero que tenía guardado iba a perder valor, por lo que enviarían un funcionario del banco para cambiarlo. La señora mantuvo breve diálogo con el desconocido, pero descartó el ofrecimiento y decidió realizar la denuncia policial. Pero aparentemente en ese momento de la llamada dio algún dato que despertó el interés los delincuentes. Estos llegaran a su casa por la noche y tras romper con violento golpe la cerradura de la puerta principal y una banderola del fondo, ingresaron unas cuatro o cinco personas que, tras golpearla y arrastrarla por el piso, le llevaron un cofre con dinero y joyas, causando gran desorden en la vivienda. “Yo estaba muy tranquila mirando el informativo y cambio de canal para mirar el partido Uruguay – Brasil, que a mi me gusta, y de repente siento que vienen de atrás, me agarran y me tiran al piso” dijo. Relató la anciana que “unos revolvían todo y otros me tenían agarrada en el suelo y me pegaban patadas”. La víctima del copamiento fue atendida por un médico ya que presentó lesiones en la cara y en sus manos. La Jefatura de Policía de Canelones comunicó que se inició rápidamente un operativo que permitió la detención de un hombre de 27 años de edad con siete antecedentes penales. Le incautaron un arma de fuego, una réplica, el cofre con dinero y joyas de la señora Clavijo y otros elementos que vienen siendo analizados por el Departamento de Investigaciones para intentar dar con los otros integrantes de la banda.