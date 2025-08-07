UNASEV dio luz verde al permiso por puntos

Details Thursday, 07 August 2025 22:11

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), resolvió dar luz verde al Proyecto de Decreto del Permiso Nacional de Conducir por Puntos.

Según su presidente, Marcelo Metediera, tal como lo establece el proyecto, se aplicará una lógica dual, de premio (al buen desempeño) y castigo (para quienes incurran en infracciones consideradas gravísimas). Además, se prevé la creación de un Programa de Recuperación de Puntos.

De acuerdo a la normativa en análisis, los conductores comenzarán con un total de 8 puntos. A medida que transcurra el tiempo sin incurrir en las faltas contempladas, se podrá avanzar progresivamente a 12, 14 y 15 puntos.

Las infracciones que determinan la pérdida de unidades son las siguientes:

Conducir bajo los efectos de alcohol y otras drogas, quita total de puntos.

Negarse a las pruebas de alcohol y otras drogas, quita total de puntos.

Participar en competencias vehiculares no autorizadas, quita total de puntos.

Uso del teléfono móvil o cualquier otro medio o sistema de comunicación que implique el uso de manos durante la conducción, quita de 6 puntos.

Conducir al doble o más de la velocidad permitida, quita de 6 puntos.

Sin el PUNC habilitante para la categoría del vehículo que conduce, quita de 4 puntos.

Exceso de velocidad que supere 30 km la velocidad permitida sin alcanzar el doble de la velocidad permitida, quita de 2 puntos.

No usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante), quita de 2 puntos.

No usar casco (conductor y acompañante), quita de 2 puntos.

Menor 12 años en asiento delantero, quita de 2 puntos.

Menor 12 años sin SRI, quita de 2 puntos.

En cuanto a los conductores profesionales, se indicó que por el momento no está previsto un tratamiento diferenciado.

Por último, se aclaró que la futura implementación de la libreta por puntos no implicará la eliminación del régimen de multas vigente, ya que ambos sistemas funcionarían de manera complementaria ante las infracciones más graves.