UNASEV dio luz verde al permiso por puntos

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), resolvió dar luz verde al Proyecto de Decreto del Permiso Nacional de Conducir por Puntos.
Según su presidente, Marcelo Metediera, tal como lo establece el proyecto, se aplicará una lógica dual, de premio (al buen desempeño) y castigo (para quienes incurran en infracciones consideradas gravísimas). Además, se prevé la creación de un Programa de Recuperación de Puntos.
De acuerdo a la normativa en análisis, los conductores comenzarán con un total de 8 puntos. A medida que transcurra el tiempo sin incurrir en las faltas contempladas, se podrá avanzar progresivamente a 12, 14 y 15 puntos.
Las infracciones que determinan la pérdida de unidades son las siguientes:
En cuanto a los conductores profesionales, se indicó que por el momento no está previsto un tratamiento diferenciado.
Por último, se aclaró que la futura implementación de la libreta por puntos no implicará la eliminación del régimen de multas vigente, ya que ambos sistemas funcionarían de manera complementaria ante las infracciones más graves.