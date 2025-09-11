Termas del Daymán vuelven a aceptar pago en efectivo en la boletería del complejo

Details Thursday, 11 September 2025 20:33

Desde el lunes 8 de setiembre, los visitantes pueden abonar en efectivo la entrada a las Termas del Daymán directamente en la boletería del complejo.

La disposición restituye un sistema que había quedado suspendido en marzo de 2020, cuando se había limitado el cobro únicamente a medios electrónicos debido a la pandemia de COVID-19.

El uso de efectivo había sido motivo de reclamo por parte de los visitantes, que ahora cuentan con esta alternativa además de las tarjetas de débito y crédito, y de los pagos en redes de cobranza habilitadas en todo el país.

El predio turístico abre todos los días de 8:00 a 22:00 horas.

En paralelo, continúa vigente otra resolución aplicada en la actual administración departamental: el funcionamiento diario, incluidos los miércoles, jornada que hasta hace un tiempo se destinaba al cierre por mantenimiento.