Capturan en Salto a exsacerdote uruguayo acusado de abusar de 30 menores en Bolivia

Details Saturday, 27 September 2025 16:46

Tras 17 años prófugo, fue detenido en Salto el exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna Trinidad, acusado de abusar sexualmente de al menos 30 menores en un internado de Tapacarí, Cochabamba (Bolivia).

La detención se concretó el pasado viernes por la mañana, en la casa de sus padres, tras un operativo coordinado por Interpol y autoridades uruguayas.

Sant’Anna, de 51 años, estaba refugiado en el barrio El Palomar desde que huyó de Bolivia poco después de que se presentaran las primeras denuncias. Durante casi dos décadas evitó la extradición, pese a haber sido localizado en varias ocasiones por periodistas de Uruguay y Bolivia.

Las víctimas, niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, denunciaron que el entonces director del internado los encerraba en su habitación bajo pretextos como ver películas, y allí cometía los abusos. La denuncia fue presentada en noviembre de 2007 por autoridades locales, luego de que una monja descubriera lo que ocurría.

Aunque en 2011 el Vaticano lo expulsó oficialmente del sacerdocio, Sant’Anna permanecía en libertad. Su captura fue celebrada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, que cuestionó el accionar tardío de la Justicia y denunció que la Iglesia y el Estado no actuaron con la debida diligencia.

Desde Bolivia, la Fiscalía confirmó que Sant’Anna enfrentará cargos por "abuso sexual con agravantes" y será juzgado por múltiples agresiones cometidas contra menores bajo su cuidado.