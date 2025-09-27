Sunday, 28 September 2025

 
Exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, 4 y 5 de octubre

Details
Saturday, 27 September 2025 17:02

En el marco de la 31ª edición del Día del Patrimonio y bajo la consigna “1825-1830 Bicentenario en todos los pagos”, el Movimiento de Participación Popular (MPP) abre sus puertas para compartir una propuesta única. La exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento” invita a recorrer, a través de sonidos e imágenes, la historia de un hombre sencillo que se transformó en presidente y símbolo mundial.

La muestra reúne fotografías inéditas y objetos personales nunca antes expuestos, que revelan escenas íntimas y momentos claves en la vida de Mujica: desde su niñez hasta sus últimos días. Un recorrido que busca transmitir cómo la sencillez, la coherencia y la sensibilidad se convirtieron en una forma de hacer política con razón y corazón.

Se realiza el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 8:00 a 20:00 horas en Mercedes 1368 esquina Ejido – Sede del MPP (Montevideo). Entrada libre y gratuita.

