Saturday, 04 October 2025

 
TITULARES

Atentado a la fiscal Mónica Ferrero: un hombre fue imputado

Details
Monday, 29 September 2025 14:10

En la madrugada del domingo, individuos armados irrumpieron en la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en Jacinto Vera. Una vez dentro, arrojaron una granada que, tras rebotar en un muro, explotó en el patio, y luego efectuaron varios disparos antes de huir en una camioneta. La fiscal se encontraba adentro, pero no sufrió lesiones.

Unas horas más tarde, la Policía capturó a un hombre y una mujer como principales sospechosos. Ambos estarían vinculados a la organización criminal Los Albín, subordinada a Sebastián Marset. La línea de investigación sugiere que el atentado se relaciona con la reciente incautación de 2,2 toneladas de cocaína en un operativo de agosto, un cargamento que en Europa podría alcanzar los 60 millones de dólares.

La fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, imputó al hombre por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Se dispuso prisión preventiva por 180 días y reserva de las actuaciones. La mujer, de 55 años, quedó libre al comprobarse que no participó en el hecho.

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que están “preocupados pero, sobre todo, ocupados” tras el ataque contra la fiscal Mónica Ferrero en su vivienda. Señaló que estuvo en contacto con el presidente Yamandú Orsi y con la propia fiscal, y remarcó: “No nos moverán ni un centímetro y van a caer”.

Desde todas las fuerzas políticas llegaron mensajes de condena al atentado y manifestaron su respaldo a la fiscal.

RECIENTES

Día del Patrimonio: Visita guiada al Cementerio de La Paz

October 03, 2025

Dos días del patrimonio en el puerto de Montevideo

October 03, 2025

Muestra en homenaje al artista Germán Cabrera

October 02, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.