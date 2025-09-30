Orsi convocó a partidos políticos tras el ataque a la fiscal Mónica Ferrero

Details Tuesday, 30 September 2025 14:48

El presidente Yamandú Orsi reunió el pasado lunes a dirigentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y al ministro del Interior, Carlos Negro, para responder de forma conjunta al atentado contra la fiscal Mónica Ferrero.

Participaron Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente), Guido Manini Ríos e Ignacio Curbelo (Cabildo Abierto), además de Fernando Pereira y Verónica Piñeiro (Frente Amplio).

Más temprano, Orsi se había reunido con Negro, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y la propia fiscal, a quien transmitieron respaldo institucional y garantías de seguridad para ella y su familia.

Negro señaló que la respuesta debe ser de unidad frente a la violencia y confirmó que la investigación sigue en curso, sin divulgar detalles por tratarse de información reservada.

El ministro sostuvo que combatir el lavado de activos es clave para enfrentar al narcotráfico y coincidió con Orsi en reclamar al Parlamento rapidez en las modificaciones propuestas. Sobre la eventual eliminación de la fiscalía especializada en lavado de activos, incluida en el Presupuesto, señaló que responde a prácticas internacionales que recomiendan investigar estos delitos de forma conjunta.

En conferencia, Orsi reafirmó su apoyo “claro y firme” a Ferrero y a la Fiscalía, reconoció el trabajo policial que permitió identificar sospechosos y advirtió: “Hay límites que no debemos dejar pasar”.