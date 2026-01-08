Campaña de vacunación del MSP contra el virus respiratorio sincicial en embarazadas

Details Thursday, 08 January 2026 16:25

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inició una campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS), orientada a prevenir cuadros de bronquiolitis en bebés durante los primeros meses de vida.

La estrategia prioriza la inmunización de mujeres embarazadas, con el objetivo de que la protección se transfiera al recién nacido desde el nacimiento.

El lanzamiento de la campaña se realizó este miércoles 7 y estuvo encabezado por autoridades sanitarias. En ese contexto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que la vacunación durante la gestación forma parte de una política sanitaria sostenida y expresó: “Vacunarse en el embarazo es una política pública, una decisión, un acto de amor y de responsabilidad colectiva”.

Desde el MSP se indicó que los registros disponibles confirman que se trata de una vacuna proteica con virus inactivado y que su uso es seguro tanto para las gestantes como para los lactantes. En la misma línea, Lustemberg advirtió: “El VRS es una de las principales causas de hospitalización en bebés menores de un año, lo que no es un dato menor, sino una realidad que enfrentan miles de familias cada año y que debemos prevenir”.

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, destacó la importancia de cumplir con los tiempos recomendados para la vacunación, que se sitúan entre las semanas 32 y 36 de gestación.

También señaló que el período de mayor circulación del virus suele darse entre fines de abril y comienzos de mayo. Según explicó, la inmunidad se genera a través del pasaje de anticuerpos por la placenta y se mantiene luego del nacimiento. “Estos niños pueden nacer en un período en el que ya está circulando el VRS, por eso la insistencia en comenzar desde el verano”, indicó.

Espacio patrocinado