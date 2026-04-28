Falleció un niño de un año tras ataque armado contra un vehículo en el barrio Colón

Details Tuesday, 28 April 2026 13:33

La Jefatura de Policía de Montevideo trabaja en el esclarecimiento de un violento episodio ocurrido este lunes en el barrio Colón, que resultó en el fallecimiento de un niño de un año de edad.

El menor perdió la vida tras un ataque a balazos contra el vehículo en el que se trasladaba junto a su familia.

El ataque se produjo en horas de la tarde en las inmediaciones de Pasaje J y Aparicio Saravia. Según testimonios de residentes del área, se escucharon múltiples detonaciones antes de que los atacantes huyeran del lugar.

Tras la agresión, el padre de la víctima se dirigió al estacionamiento de un supermercado. En dicho establecimiento, solicitó asistencia debido a que él también presentaba lesiones. Posteriormente, trasladó de urgencia a su hijo a un centro asistencial cercano a la plaza Colón.

A pesar de la rápida intervención del personal médico en el centro de salud, se confirmó que el menor recibió un impacto de proyectil en la zona craneal. Las maniobras de reanimación no fueron suficientes y se constató su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso.

El automóvil involucrado, de color rojo, fue localizado posteriormente por la Policía en el estacionamiento de un comercio en Eduardo Raiz y avenida Eugenio Garzón. El vehículo presentaba al menos siete marcas de proyectiles en el parabrisas.

Por otro lado, durante la noche de este lunes en Verdisol, efectivos policiales localizaron e incautaron el vehículo que habría sido empleado por los responsables del homicidio, y personal de Policía Científica realizó pericias en el automóvil con el objetivo de identificar posibles huellas dactilares. Hasta el momento, la Policía no ha logrado localizar a los responsables y continúa con las investigaciones para determinar sus identidades.

Foto: Captura TV

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