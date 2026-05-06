Gobierno activará alerta roja y adelanta el Plan Invierno para el 15 de mayo

Details Wednesday, 06 May 2026 13:07

Ante el pronóstico de un ciclón extratropical y un marcado descenso de la temperatura, el Gobierno Nacional declaró alerta roja en todo el país a partir del jueves 7. Esta medida excepcional faculta al Estado a realizar la evacuación obligatoria de personas en situación de calle para proteger su integridad física frente al riesgo climático.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) oficializó el adelanto del Plan Invierno para el 15 de mayo. La estrategia nacional incluye:

Ampliación de cupos: Se habilitarán 1.000 plazas adicionales, alcanzando un total de 9.000 cupos disponibles.

Centros de emergencia: En el área metropolitana se abrirán cuatro centros de evacuación (incluyendo unidades policiales y militares), mientras que en el interior la respuesta será coordinada por el Ministerio de Defensa y el SINAE.

Operativo territorial: Más de 100 técnicos y 14 duplas móviles patrullarán las calles para el traslado de ciudadanos.

Para reportar casos, rige el 0800 3650 en Montevideo y el 911 en el resto del país.

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