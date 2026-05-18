Frente frío de origen polar provoca un marcado descenso térmico en todo el país

Details Monday, 18 May 2026 14:37

Un frente frío de origen polar ingresó al territorio uruguayo, generando un descenso térmico generalizado que se extenderá durante toda la semana. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) reportó para este lunes 18 de mayo mínimas de entre 0°C y 3°C, condiciones que ya propiciaron las primeras heladas agrometeorológicas del año en las zonas centro, sur y oeste.

Esta situación climática mantendrá tardes muy frescas, con registros máximos que oscilarán entre los 14°C y 16°C. El reporte oficial detalla que el fenómeno estará acompañado de cielos algo nubosos, bancos de niebla y neblinas persistentes, además de probables chaparrones aislados en las regiones costeras del este del país.

Debido al ingreso de este aire polar, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) mantiene activo el operativo de protección para personas en situación de calle en todo el país. Los paradores y centros de contingencia ya registran cientos de evacuados y traslados tanto en Montevideo como en los departamentos del interior.

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