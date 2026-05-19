Buscan prohibir uso de celulares en todas las escuelas y liceos

Details Tuesday, 19 May 2026 13:24

Un proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de celulares en los centros de enseñanza de todo el país comenzó a ser analizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La iniciativa es impulsada en el Parlamento por el diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campo.

Campo fundamentó su propuesta señalando que la constante exposición a los teléfonos móviles genera un marcado déficit atencional, dependencia emocional, problemas de salud mental, ciberacoso y dificultades de socialización entre los estudiantes. Asimismo, argumentó que las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aconsejan limitar o suprimir estas tecnologías en el aula debido a que obstruyen los procesos de aprendizaje; además, indicó que los datos del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) posicionaron a Uruguay en los primeros lugares internacionales en materia de distracción escolar.

El texto del proyecto estipula excepciones específicas, permitiendo el uso de los aparatos únicamente cuando existan fines pedagógicos explícitos bajo la supervisión del maestro o profesor, o en situaciones particulares donde el dispositivo sea imprescindible por razones de salud, accesibilidad o inclusión de un alumno.

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