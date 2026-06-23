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El Gobierno desplegará 12 blindados del Ejército para patrullar zonas críticas de Montevideo

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Tuesday, 23 June 2026 14:43

El Poder Ejecutivo desplegará 12 blindados militares Mamba MK7 en zonas de alta criminalidad de Montevideo para reforzar la seguridad pública.

Estos vehículos de origen estadounidense, donados en 2024 para misiones de la ONU, resisten armas ligeras y explosivos. La circulación de los rodados estará bajo mando de las autoridades policiales y complementará los operativos territoriales Atenea (en el Cerro) y Dominio (en Marconi).

El mandatario Yamandú Orsi señaló que la estrategia busca "redoblar el combate contra el crimen organizado". Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, detalló ante el Parlamento: "Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, que está muy avanzado, para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones".

Foto: Ejercito

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