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Tres adultos fallecidos y un menor grave tras incendiarse una vivienda en Piedras Blancas

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Monday, 06 July 2026 10:56

Un trágico incendio ocurrido el sábado por la noche en una vivienda del barrio Piedras Blancas, en Montevideo, dejó como saldo tres personas fallecidas y un adolescente de 15 años internado en estado grave.

El siniestro se desató sobre las 21:35 horas, destruyendo por completo la estructura de unos 50 metros cuadrados donde además funcionaba un taller de tapicería.

Efectivos de Bomberos lograron rescatar al menor, quien se encontraba inconsciente con una severa intoxicación por inhalación de humo. Paralelamente, en la habitación de ingreso, hallaron los cuerpos sin vida de una mujer de 44 años y dos hombres de 25 y 47 años, todos miembros de una misma familia.

La Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno y peritos de Bomberos trabajan para determinar las causas del fuego, manejándose de forma preliminar la hipótesis de un problema en un aparato de calefacción.

Foto: Captura TV

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