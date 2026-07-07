Defensa e Interior inician entrenamiento policial para el patrullaje con vehículos blindados Cóndor

Details Tuesday, 07 July 2026 13:26

Un total de 19 efectivos policiales comenzaron su capacitación en el Batallón de Infantería Mecanizado n.º 15 para conducir vehículos blindados Cóndor, en el marco de un convenio entre los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

El entrenamiento, dictado por personal militar, durará tres semanas e instruirá a agentes de la Guardia Republicana, Operaciones Especiales y la Jefatura de Montevideo en el mantenimiento y manejo diurno y nocturno de las unidades.

Los vehículos blindados, cedidos por el Ejército, se desplegarán en operativos de patrullaje en los barrios de Montevideo con mayores índices de criminalidad.

El Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, aclaró que la instrucción es estrictamente para la conducción y que la policía mantendrá el mando de la seguridad. Con este acuerdo, “lo que se trata es solamente contar con infraestructura que posibilite en una coyuntura específica o en una circunstancia especial, que el Ministerio Interior tenga los vehículos apropiados para patrullar”, explicó Negro.

En tanto, el director de la Dirección General de Operaciones Especiales, comisario general Jorge González, explicó que “los vehículos van a ser para transporte de personal, el personal va a estar realizando las tareas de patrullaje y control en los distintos barrios más problemáticos de la Jefatura de Policía de Montevideo y se va a trabajar en equipo, no solo va a trabajar este vehículo, sino que van a trabajar motos, otros vehículos blindados y camionetas de la Policía Nacional”.

Foto: Ministerio del Interior

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