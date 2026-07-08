Trabajadores de empresas públicas realizan un paro este miércoles en el marco de la Rendición de Cuentas

Details Wednesday, 08 July 2026 10:57

Los trabajadores de las empresas públicas llevan a cabo este miércoles 8 de julio un paro nacional en el marco del debate parlamentario sobre la Rendición de Cuentas.

La medida, convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes del PIT-CNT, incluye una concentración a las 9:30 horas frente a la Torre Ejecutiva y una posterior movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se dará lectura a una proclama.

La movilización abarca a doce sindicatos y personal de firmas tercerizadas, con afectación en la atención al público de las oficinas comerciales, aunque se mantienen las tareas indispensables. Los gremios reclaman un mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas y se manifiestan en contra de lo que aseguran son recortes en la plantilla de funcionarios, argumentando que la falta de personal afecta los servicios públicos.

Álvaro Rodríguez, dirigente de AUTE, afirmó que “la consigna principal es contra más de una década de recortes, por ingreso de personal, contra la precarización laboral que hace el Estado, por más inversión pública y mejor negociación colectiva”.

Foto: PIT-CNT

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