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Cinco muertos tras una balacera en Montevideo

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Friday, 10 July 2026 13:00

Un quíntuple homicidio ocurrió este viernes en una vivienda del barrio El Monarca, en Montevideo.

Según la información difundida, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos; tres de ellas saltaron el muro perimetral e irrumpieron en el domicilio efectuando múltiples disparos.

Como consecuencia de la balacera, fallecieron en el interior de la propiedad una mujer de 32 años, dos jóvenes de 18 y un hombre de 28. Asimismo, una adolescente de 14 años resultó herida de bala y fue trasladada en estado grave, pero falleció antes de llegar al centro de salud.

Las autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo y el Departamento de Homicidios investigan el caso para esclarecer los motivos del ataque y localizar a los responsables.

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