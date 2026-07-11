Según informe de UNASEV, los fallecidos en siniestros de tránsito bajaron un 12,5% en el primer semestre de 2026

Details Saturday, 11 July 2026 13:54

Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2026, Uruguay registró un descenso del 12,5% en la cifra de fallecidos por siniestros de tránsito en comparación con el mismo período de 2025, totalizando 217 muertes. Así lo refleja el Informe Semestral de Siniestralidad Vial presentado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).

Según este reporte preliminar, elaborado con datos del Sistema de Información Nacional de Tránsito (SINATRÁN), los accidentes viales bajaron un 3,4%, alcanzando los 10.648 hechos, mientras que el total de personas lesionadas disminuyó un 4,5%, situándose en 13.381. Del total de afectados, se contabilizaron 1.939 heridos graves y 11.225 leves, lo que representa bajas del 2,7% y 4,6% respectivamente en la comparativa interanual.

Según las autoridades, la Operación Ñandubay contribuyó a la reducción de estos indicadores. En ese sentido, el Jefe de Policía de Montevideo, comisario general Alfredo Clavijo informó que, con un enfoque particular en las motocicletas, se controlaron 120 mil vehículos y se incautaron 12 mil por irregularidades graves. También señaló que siete de cada diez motos fiscalizadas carecían del Seguro Obligatorio.

A pesar de la baja en los indicadores, la UNASEV advirtió en su reporte técnico que “el desafío es consolidar la tendencia durante el resto del año, considerando que históricamente el segundo semestre presenta mayores niveles de siniestralidad”.

Foto: UNASEV

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