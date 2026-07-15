Inumet advierte por temporal con tormentas severas y abundantes lluvias desde este jueves

Details Wednesday, 15 July 2026 11:32

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por "tormentas fuertes (puntualmente severas) y precipitaciones copiosas" que afectarán al país en dos etapas, comenzando en la madrugada del jueves 16.

La primera fase se desarrollará entre el jueves 16 y el viernes 17. Según el organismo, "un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y se desplazará progresivamente hacia el resto del país". En este período, los acumulados más significativos se prevén en la franja centro-este y norte, con valores de entre 40 y 80 mm.

La segunda etapa irá desde el sábado 18 hasta la tarde del lunes 20, cuando "un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país". Se estiman lluvias de entre 60 y 100 mm en la franja central, mientras que en el norte oscilarán entre 80 y 120 mm, pudiendo registrarse valores superiores.

Inumet advirtió que en las zonas afectadas "podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica". Asimismo, el instituto aclaró que el mal tiempo no será continuo, ya que "se esperan mejoras temporarias durante todo el evento".

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