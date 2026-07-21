Murieron dos delfines pese al operativo para devolverlos al mar en Colonia

Details Tuesday, 21 July 2026 12:48

Dos delfines que habían quedado varados en la playa de Artedeco, en Colonia, murieron pese a los intentos realizados para devolverlos al agua.

Uno de los ejemplares falleció durante la tarde del domingo y el otro horas más tarde, de acuerdo con la información brindada por la Armada Nacional. Los cuerpos serán trasladados a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República para la realización de necropsias con el objetivo de establecer las causas de la muerte de ambos cetáceos.

El episodio ocurrió pocos días después de otro varamiento registrado en la playa de San Luis, en Canelones. En esa oportunidad también fueron encontrados dos delfines: una hembra adulta y un macho juvenil. La hembra murió antes de poder regresar al mar, mientras que el otro ejemplar fue rescatado y reintroducido a su hábitat. Entre las hipótesis que manejan los técnicos figura que el reciente temporal haya incidido en estos episodios, aunque las causas aún permanecen bajo investigación.

Foto: Armada Nacional

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