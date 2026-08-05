Wednesday, 05 August 2026

 
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El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre

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Wednesday, 05 August 2026 13:27

El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, según confirmó este miércoles el Vaticano. El recorrido por el país será parte de la primera gira del pontífice por América del Sur, que también abarcará Argentina y Perú.

Durante su permanencia en Uruguay, León XIV estará en Montevideo, Paysandú y Florida. La visita se dará a casi 40 años del último viaje de un papa a nuestro país, cuando Juan Pablo II estuvo en territorio uruguayo en 1987 y 1988.

El viaje regional comenzará en Uruguay y continuará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Luego, el pontífice se trasladará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará ciudades vinculadas a su trayectoria religiosa, ya que vivió allí durante casi dos décadas como misionero y fue obispo de Chiclayo.

La Santa Sede informó que la agenda detallada de actividades será comunicada más adelante.

Foto: Captura redes sociales

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