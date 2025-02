Precauciones ante la reaparición de arañas del banano, que tienen un veneno peligroso

Details Monday, 24 February 2025 02:46

Recientemente, se han observado nuevamente arañas del banano en la región de Libertad, San José, según información compartida por Alternatus Uruguay, que recibió a su vez de Pablo, un trabajador del sector de frutas y verduras.

Este fenómeno ha generado preocupación, ya que la Phoneutria nigriventer, una especie conocida por su veneno peligroso, puede encontrarse ocasionalmente en las importaciones de bananas, aunque no se ha registrado su presencia en entornos domésticos o en la naturaleza uruguaya.

La especie es originaria de Brasil, Argentina y Paraguay, y el personal vinculado a la importación y distribución de bananas es considerado el grupo más expuesto. Por ello, es fundamental estar alerta y seguir algunas recomendaciones ante posibles encuentros con estos arácnidos.

Para quienes se encuentren con una araña del banano, se aconseja: no tocar el animal y comunicarse de inmediato con el CENUR noreste al 097165075 para recibir orientación adecuada. Es crucial recordar que esta especie no es nativa de Uruguay, por lo que no debería liberarse si se encuentra. También hay un número adicional, 092327482, para identificar correctamente a estos arácnidos.

En caso de una mordedura, es esencial actuar rápidamente. Se debe llamar al CIAT al 1722 para reportar el incidente y obtener asesoramiento, además de dirigirse al centro de salud más cercano para recibir atención médica adecuada y tratamiento especializado.