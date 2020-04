El presidente de CEDU afirma que el 86% de las empresas venden menos por la emergencia sanitaria

Entrevistamos al presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y del Centro Comercial e Industrial y Agrario de Las Piedras, Carlos Delfino.

Afirma Delfino que el paso de la pandemia del Covid-19 dejará a las empresas de nuestro país “muy debilitadas en la mayoría de sus rubros”.

Agregó que lo peor es “no tener una fecha clara para volver a empezar”. Cuando le preguntamos a Delfino su análisis de esta pandemia en el ámbito comercial, se cruza de brazos y su cara no disimula su preocupación. “Esta situación ha castigado muchísimo al comercio. Las ventas en la mayoría de los comercios, sacando los de alimentación, farmacias o en menor medida las ferreterías, han sido muy bajas. El 86% de las empresas han bajado sus ventas y esas bajas van desde un 25% hasta un 70% menos de ingresos. Sin contar los rubros que directamente debieron cerrar por esta situación y que sus pérdidas son casi totales, como son los gimnasios y peluquerías, por ejemplo”.

“Pero el problema más grave de esto, es no saber por cuánto tiempo más dura esta situación. Porque no tenemos una fecha ni un tiempo concreto. Esa incertidumbre para el comercio es brutal, porque no sabes con los recursos que puedes contar o el tiempo que debes aguantar con este nivel de ventas”.

Para Delfino “si esto no se reactiva pronto, aunque sabemos que no se volverá a la normalidad por un tiempo, el costo para algunos comercios puede ser el cierre definitivo. Seamos realistas, el comercio, y sobre todo en el centro de Las Piedras, venía ya trabajando de forma irregular y con una baja en sus ventas. Ahora, sumada esta situación, para muchos será un golpe mortal. Nos agarró en un momento del comercio con poca espalda para aguantar”.

EL GOBIERNO HACE LO QUE PUEDE – Respecto a las medidas tomadas por el Gobierno, Delfino opina que “en primera instancia podemos estar de acuerdo con las medidas que se han tomado desde el Gobierno pero, la verdad, esperamos alguna señal más. También tenemos que entender que esta situación lo agarró al país con un déficit del 5%, pero están buscando que la máquina comercial siga trabajando”.

Asimismo, manifestó que “los créditos para la pequeña y mediana empresa están bien, quizá un monto mayor habría sido el adecuado. Pero todos sabemos que ese préstamo después hay que pagarlo, por lo tanto tendremos empresas endeudadas. A ver, hay una intervención gubernamental para tratar de apoyar y que la industria siga, pero si no tenemos una fecha clara de comienzo del movimiento es muy difícil”.

“Los comercios en el interior del país están en una situación más preocupante que los nuestros en Las Piedras. Hay lugares que su fuerte eran los hoteles y los restaurantes, pero ahora tuvieron que cerrar sus puertas casi un mes entero. Eso es insostenible”, concluyó Carlos Delfino.