Las Piedras no realizará desfiles ni otras actividades para recordar la Batalla de Las Piedras

Las actividades de las “Fiestas Mayas” fueron suspendidas en su totalidad. El Comité Patriótico de Las Piedras lo decidió para cumplir con las medidas sanitarias del Gobierno para frenar al Covid-19.

Desde que en el año 1911 comenzaron a conmemorar el aniversario de la Batalla de Las Piedras, será la primera vez en la historia que la ciudad no realice en todo el mes ningún tipo de actos, desfiles, actividades deportivas o culturales.

La pandemia del Covid-19 que azota al mundo también impacta en nuestro país en todos los ámbitos: salud, político, social, económico, deportivo y cultural. Es por este motivo, que suspendieron por todo el mes de mayo las distintas actividades de homenaje a la figura del General José Artigas y los bravos orientales.

Son muy pocos los casos de suspensión de desfiles el día 18 de Mayo, salvo por razones de mal tiempo o la suspensión en el año 1972, por el asesinato a tiros de cuatro soldados a manos de un comando tupamaro.

Este 18 de mayo, lo único que podría disputarse sería el clásico Gran Premio Batalla de Las Piedras en el hipódromo local, pero sería sin público, y solamente transmitido por el canal oficial de Maroñas. Pero aún resta que las autoridades autoricen el protocolo presentado por Hípica Rioplatense Uruguay para realizar carreras sin público.

Jonathan Franco, portavoz del Comité Patriótico de Las Piedras, nos manifestó que “tuvimos que hacerlo, no nos quedó más remedio. Es una pena, pero obvio que primero está la salud del pueblo. Este año no habrá celebraciones, ni conmemoraciones de ningún tipo, por la Batalla de Las Piedras. No es algo sencillo de asimilar, por lo que significa y la importancia que tienen para nuestra ciudad estos actos, pero lo primero es la salud de la gente y evitar las aglomeraciones de personas”.

Asimismo, nos dijo Franco que están “tratando de implementar junto al Ministerio de Educación y Cultura que se brinde en la plataforma del Plan Ceibal, información de la batalla, su significado, algún tipo de juego u otro material relacionado con la batalla”.