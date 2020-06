Las Piedras Shopping se prepara para la reapertura del próximo martes 9

Los administradores de los shoppings presentaron al Ministerio de Salud Pública un protocolo muy estricto en base a experiencias en países que han controlado la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Además, se han asesorado con dos reconocidos infectólogos que no han dejado ningún detalle al azar, por lo que obtuvieron el visto bueno de las autoridades.

El gerente de Las Piedras Shoping, Martín Foderé, nos cuenta cómo es ese protocolo que les permitirá reabrir de forma segura desde el próximo martes.

“Agradezco este espacio para la comunicación, que es tan importante en este momento. Con gran alegría estamos abriendo las puertas del shopping el próximo martes 9 de junio a las 12:00 del mediodía. Estamos todos con gran expectativa y grandes movimientos en este momento, poniendo a punto todos los locales, poniendo nuevamente en actividad y en operaciones al shopping. Estamos muy contentos de poder reencontrarnos.

Respecto al protocolo para el ingreso de empleados, proveedores y clientes al shopping, Foderé nos dijo que cuentan “con un protocolo sanitario muy estricto, muy respaldado y estamos muy conformes con el resultado final. El protocolo ha sido elaborado con bases técnicas y contando con el apoyo de dos infectólogos muy renombrados, es gente que realmente sabe mucho en la materia, como lo son los doctores Facal y Medina.

Hemos trabajado todos los shoppings comerciales juntos en la elaboración de este protocolo, que finalmente fue aprobado”.

Agregó el gerente: “Pasando un poco más a lo puntual, para todos nosotros, los actores del shopping, sean empleados, proveedores, funcionarios, usuarios y clientes finales, cuando ingresemos vamos a pasar por algunos controles. Primero el control de temperatura: una persona nos tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo, la temperatura deberá ser inferior a los 37º. Por encima de esa temperatura no podremos ingresar al shopping, deberemos retirarnos a nuestros domicilios y controlar como continúa nuestra situación y ante cualquier duda hacer las consultas correspondientes a los servicios de salud.

Luego, pasaremos por un higienizador de manos con alcohol en gel y deberemos usar tapabocas, en todo momento en el shopping. Eso es muy importante, en ningún momento podremos retirarnos el tapabocas, eso es fundamental y entendemos que es una señal de respeto. Yo creo que es un punto muy importante. Usar tapaboca en un lugar confinado, en un lugar cerrado, es una señal de respeto, de cuidado para con el otro, es solidaridad. Y deberemos mantener un distanciamiento físico de al menos un metro y medio entre personas. Esto es clave, se está hablando mucho del distanciamiento físico sostenido, por eso con estas medidas vamos a estar todos seguros, eso es lo más importante resaltar. Vamos a estar con nuestros altavoces informando periódicamente y recordando mantener el distanciamiento físico. Se entiende que este es el pilar fundamental para cursar de la mejor forma este momento de pandemia por la covid-19. Entre, respetando estas normativas, vamos a estar todos muy bien”.

Foderé nos explicó que “dentro del shopping van a haber varios puntos donde podremos desinfectarnos nuevamente las manos con alcohol en gel.

p>La verdad es que estamos muy deseosos de recibir a todos. Durante este tiempo entendimos que si bien había la necesidad de reabrir, porque el comercio realmente necesitaba volver a la actividad, no podíamos hacerlo de cualquier forma, sino en una forma segura. Estamos muy conformes con este protocolo, desde ya contamos con el apoyo de cada una de las personas que vengan al shopping, en lo que tiene que ver con respetar esa normativa, ese protocolo.

Debe ser un compromiso de todos cumplirlo y respetar las normas establecidas para mantener un ambiente seguro para quienes lleguen al shopping.

En el caso que una persona no quiera cumplir con la normativa, Foderé reconoce que “no queda otra situación que retirarse del shopping. Estas son las reglas del juego, es un tema de respeto, como decía anteriormente, de solidaridad. Así se ha determinado, son reglas claras, son reglas simples, no hay nada complejo. Apelamos al sentido común de todos y principal al respeto. Si todos cumplimos con las normas establecidas nos estamos respetando uno al otro. En esta primera fase no estarán abiertos o habilitados los cines ni los locales de entretenimientos. Solo podrán reabrir cuando las autoridades competentes permitan su reinicio. Esto tiene que ver con espectáculos públicos, por lo cual en este momento no están habilitados para el próximo martes 9.

El resto de los locales sí van a estar todos habilitados, salvo en la plaza de comidas, que en una primera instancia van a estar solamente prestando un servicio de deliverie o se podrá comprar y llevar alimentos y bebidas, pero no se podrán consumir dentro del shopping. La plaza de comidas no estará habilitada para sentarse, para el uso de mesas y sillas. Por lo tanto, en esta primera instancia, en estas dos primeras semanas, tal como dictamina el protocolo sanitario, no tendremos habilitados los espacios para consumir alimentos y bebidas sentados en la plaza de comidas del shopping.

Luego de dos semanas transcurridas, tiempo en el cual vamos a estar monitoreando, si comprobamos que vamos por un camino seguro, vamos a estar habilitando nuevamente el espacio de comidas para el uso de sillas y mesas, en ese espacio tan lindo que tiene Las Piedras Shopping. En lo que tiene que ver con la limpieza en todos los sectores del shopping se va a mantener una continua limpieza por parte del personal contratado usando todo los producto recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Habrá un especial cuidado y se realizará en alta frecuencia la limpieza y desinfección de todos los puntos de contacto, como pueden ser las a barandas de las escaleras mecánicas, botones de los ascensores, y en plaza de comidas. La limpieza de baños será en forma continua y durante las noches habrá una desinfección total, incluyendo el filtrado de los sistemas de los aires. Desde el martes 9 estarán trabajando el 70% de los empleados del shopping. Señaló el gerente que “en esta primera fase estamos con horarios reducidos, de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 20:00 horas. No tenemos exactamente un número, pero estimamos que por el horario reducido, el 70% de los funcionarios podrán estar en actividad desde este martes 9. Obviamente, reactivando todo lo que es la logística, la cadena de abastecimiento con proveedores. Felizmente la buena noticia es que estamos volviendo”. El gerente de Las Piedras Shopping agradeció “la oportunidad y este espacio de comunicación, tan importante en este momento. Manifestar que estamos muy felices, muy contentos de reactivar el shopping, es un punto de encuentro muy importante para toda la comunidad, y así como una gran fuente de trabajo. Resaltamos que estamos en esta nueva normalidad, con estas nuevas reglas de juego que deberán ser respetadas. Debemos cumplir con los requerimientos que harán que todos estemos seguros y permitan la continuidad del shopping. Así que desde ya agradecer a todos por la buena voluntad, por la solidaridad que tengamos el uno con el otro, cumpliendo con toda las normas”. “Desde el próximo martes 9 de junio los esperamos a todos. Evitemos las aglomeraciones, mantengamos la distancia física, usemos tapabocas, lavémonos las manos con alcohol en gel y disfrutemos esta reapertura. Un abrazo para todos”, finalizó Martín Foderé.